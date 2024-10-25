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    • Петржела высказался о возможной аренде Соболева в «Спартак»

    Петржела высказался о возможной аренде Соболева в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре Александра Соболева за петербургскую команду.

    Форвард, перешедший из «Спартака», провел восемь матчей, в которых забил один гол.

    «Зенит» не отдаст Соболева в аренду «Спартаку» – это невозможно. Конечно, ему нужно набираться игровой практики, но это точно будет происходить не в «Спартаке». Если вопрос аренды будет рассматриваться, то «Спартак» станет последним клубом в мире, куда Соболев может уйти за игровой практикой», – сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Taps
    1729869857
    В зад его, взад ... в спартак.
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    ...уефан
    1729870323
    ...вы чего там курнули, что на такую тему вас вынесло течением ваших нездоровых мыслей!?...
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    Каратель помойников
    1729872386
    В какой пивнушке журнашлюшки находят этого "гения мысли"?))))
    Ответить
    k611
    1729872816
    Несёт чеха не по детски. Курит что то запрещённое что ли.
    Ответить
    Спартачище
    1729874134
    Болотные фонады не отпустят своего кумира никуда Вираж будет облизывать его по указке мюллера
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