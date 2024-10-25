Петржела высказался о возможной аренде Соболева в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре Александра Соболева за петербургскую команду.

Форвард, перешедший из «Спартака», провел восемь матчей, в которых забил один гол.

«Зенит» не отдаст Соболева в аренду «Спартаку» – это невозможно. Конечно, ему нужно набираться игровой практики, но это точно будет происходить не в «Спартаке». Если вопрос аренды будет рассматриваться, то «Спартак» станет последним клубом в мире, куда Соболев может уйти за игровой практикой», – сказал Петржела.