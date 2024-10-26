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  • На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев»

На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев»

26 октября 2024, 22:00
22

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на критику комментаторов канала со стороны Валерия Карпина.

  • В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Ахмату» дома (2:3).

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.

У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – напомнил Конов.

  • Карпин тренирует с 2009 года и не взял ни одного трофея.
  • Тренеру не нравится, что комментаторы «Матч ТВ» выражают свое мнение.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (22)
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MazaiNN
1729970913
Цена вашим Тефи.. Даже у Соловьева есть эта ,,награда,,
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NewLife
1729971255
Тэфи - шмефи, вы проф непригодны, цена ваших наград абсолютно равноценна по качеству и происхождению медалькам синита((( Ничего не изменится, если вас тэфями с ног до головы облепят, как и синит админ ресурсными медальками. Это профессиональный позор, что вы отвечаете на критику по принципу: "а у вас ****.ов линчуют".
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anatolich72
1729971690
Днище-комментаторы!
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DOCTOR PENALTY
1729973406
Говно-СМИ пошло в атаку из-за критики и всё болото заквакало им в унисон. ***
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bset
1729973742
С кем вы в этих наградах соревнуетесь? Сами с собой? А Карпин соревнуется с десятками тренеров, причем в довольно слабой команде посредственного чемпионата. П... кхм... езжай работать в региональный канал какого-нибудь Таганрога и оттуда завоевывай ТЭФИ. Либо сравнивай себя с Семаком и его наградами, чтобы хоть как-то сопоставимым быть.
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ySS
1729974897
Организатор болтунов обиделся)
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FCSpartakM
1729975976
есть кто-то кто показывает спорт кроме них ? Сами с собой соревнуются.
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Борис34684
1729982914
Очередной пустой звон от трепач тв.
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Дуся пищевик.
1729995421
Засуньте эти ТЭФИ своим девочкам в одно место!Вам сказано вы НУЛЬ!Надо писать ВВП и наводить порядок!Ну или Пескову.Все эти Канделаки и кто её там окучивает!Один спортивный холдинг до ума довести не могут.
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Oldtrafford83
1730002284
Какие обидчивые терпилы всё таки, ещё больше не хочется смотреть это дно тв!!!)
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