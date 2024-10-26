На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на критику комментаторов канала со стороны Валерия Карпина.

В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Ахмату» дома (2:3).

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.

У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – напомнил Конов.