На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на критику комментаторов канала со стороны Валерия Карпина.
- В 13-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Ахмату» дома (2:3).
«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.
У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – напомнил Конов.
- Карпин тренирует с 2009 года и не взял ни одного трофея.
- Тренеру не нравится, что комментаторы «Матч ТВ» выражают свое мнение.
Источник: телеграм-канал Василия Конова