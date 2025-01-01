Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ведущая «Матч ТВ» – о словах Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях»

    Ведущая «Матч ТВ» – о словах Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях»

    Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова высказалась о недовольстве главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина работой комментаторов.

    «В последнее время комментаторы стали более свободными в своих выражениях. Сейчас новое время на ТВ, все меняется. Возможно это и не устраивает многих.

    Хотя, если говорить о Валерии Георгиевиче, он сам особо не церемонится в выражениях. Такой пинг-понг получается, понимаете. Мне нравится такой формат, да и зрителю, уверена, это интересно», – сказала Петрикова.

    • Валерий Карпин считает, что комментаторы должны избегать оценки действий футболистов во время репортажей на федеральном телевидении.
    • С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

    Новости по теме
    Кафанов сравнил Карпина и Бердыева
    Рианчо ответил, как фанаты «Спартака» примут Карпина обратно в клуб 11
    Новогодние фото Карпина с женой 2
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2025 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Sergey-Ovodkov-google
    1735815604
    Так Валера и после матчей все время быка включает,ничего спросить у него нельзя.
    Ответить
    crf575757
    1736158351
    Нынешних комментаторов давно пора выгнать с ТВ ! Особенно Черданцева с Геничем ! Разобиделись как девочки! Клоуны!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 