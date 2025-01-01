Ведущая «Матч ТВ» – о словах Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова высказалась о недовольстве главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина работой комментаторов.

«В последнее время комментаторы стали более свободными в своих выражениях. Сейчас новое время на ТВ, все меняется. Возможно это и не устраивает многих.

Хотя, если говорить о Валерии Георгиевиче, он сам особо не церемонится в выражениях. Такой пинг-понг получается, понимаете. Мне нравится такой формат, да и зрителю, уверена, это интересно», – сказала Петрикова.