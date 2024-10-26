Файзуллаев: «ЦСКА обойдет «Спартак»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

В 13-м туре ЦСКА не смог победить дома «Факел» (0:0).

«Мы хотим обыграть «Спартак» и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обойдeм «Спартак».

Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления перед матчем со «Спартаком». Было бы хорошо, если бы мы сегодня победили и подошли к этой игре в хорошем настроении», – сказал Файзуллаев.