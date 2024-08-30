Ветеран «Спартака»: «Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит»

Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Никак особо к этой истории не относился. Обычная купля-продажа футболиста, не первый раз такое видим. «Зенит» действует как мадридский «Реал» – скупает лучших футболистов со всего мира. С теми, кто в итоге не подходит, со временем спокойно расстаются. Это же не как в советские времена – футбол стал коммерческим.
На мой взгляд, Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит». Гарантий, что он там заиграет, никто дать не может, особенно с его характером. Ему придется поумерить пыл, перестать спорить с судьями, психовать, махать кулаками.
После такого можно присесть на лавку, а там уже и другой футболист на его место появится. В то же время в целом «Зениту» он должен подойти, тем более с такими полузащитниками, какие есть там.
В любом случае желаю Александру заткнуть всех критиков и показать, на что он способен. Хотя мне жаль, что он покинул «Спартак», – сказал Кавазашвили.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».