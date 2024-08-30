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  • Ветеран «Спартака»: «Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит»

Ветеран «Спартака»: «Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит»

30 августа 2024, 22:58
9

Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Никак особо к этой истории не относился. Обычная купля-продажа футболиста, не первый раз такое видим. «Зенит» действует как мадридский «Реал» – скупает лучших футболистов со всего мира. С теми, кто в итоге не подходит, со временем спокойно расстаются. Это же не как в советские времена – футбол стал коммерческим.

На мой взгляд, Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит». Гарантий, что он там заиграет, никто дать не может, особенно с его характером. Ему придется поумерить пыл, перестать спорить с судьями, психовать, махать кулаками.

После такого можно присесть на лавку, а там уже и другой футболист на его место появится. В то же время в целом «Зениту» он должен подойти, тем более с такими полузащитниками, какие есть там.

В любом случае желаю Александру заткнуть всех критиков и показать, на что он способен. Хотя мне жаль, что он покинул «Спартак», – сказал Кавазашвили.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (9)
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партизан84
1725049028
ну какой блин Реал то? Аль-ГазШейх еще понимаю или тп.
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DOCTOR PENALTY
1725049712
Спартаку - поздравления с избавлением, Зениту - соболезнования с приобретением. ( Соболев - СОБОЛЕзнования, что-то в этом мистическое. ) )
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Админ ресурс
1725051061
это Спартак допустил ошибку, когда то дав шанс этой плаксивой истеричке. Ну чтож, помянем карьеру соболька
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evgevg13
1725071492
Полгода - и в аренду в КС...
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Garrincha58
1725084983
От ошибок никто не застрахован не ошибается тот кто ничего не делает, а этот советской закалки ветеран, а таких ещё много, всё по себе меряет. Сейчас и пора уже привыкнуть, времена другие и люди тоже
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