Ветеран «Спартака»: «Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит»

Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Никак особо к этой истории не относился. Обычная купля-продажа футболиста, не первый раз такое видим. «Зенит» действует как мадридский «Реал» – скупает лучших футболистов со всего мира. С теми, кто в итоге не подходит, со временем спокойно расстаются. Это же не как в советские времена – футбол стал коммерческим.

На мой взгляд, Соболев совершил ошибку, уйдя в «Зенит». Гарантий, что он там заиграет, никто дать не может, особенно с его характером. Ему придется поумерить пыл, перестать спорить с судьями, психовать, махать кулаками.

После такого можно присесть на лавку, а там уже и другой футболист на его место появится. В то же время в целом «Зениту» он должен подойти, тем более с такими полузащитниками, какие есть там.

В любом случае желаю Александру заткнуть всех критиков и показать, на что он способен. Хотя мне жаль, что он покинул «Спартак», – сказал Кавазашвили.