Соболев: «Были моменты, когда я думал, что все сорвалось»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что у него не было уверенности в переходе в петербургский клуб из «Спартака».
– Александр, приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?
– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось.
Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!
– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?
– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.
Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».