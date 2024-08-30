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Соболев: «Были моменты, когда я думал, что все сорвалось»

30 августа 2024, 22:10
4

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что у него не было уверенности в переходе в петербургский клуб из «Спартака».

– Александр, приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?

– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось.

Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?

– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.

Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (4)
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1725046655
Соболек, расчехляй приставку сразу. Она тебе на лавке понадобится со скуки
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партизан84
1725048739
да пАшел он, достал уже за это время. ЗП то небось получил за время "тяжелейших мучений и страданий в ожидании". Раздули будто Левандовского потеряли, хуже нет для команды, чем токсичный элемент.
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val69
1725048969
Счастливый ты наш (с)...
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vadikrew
1725052935
У меня одного возникло это чувство "фиии" от того, как радостно он это говорит? Как будто срок дали 14 лет, отсидел 4 и тут на горизонте УДО замаячило...
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