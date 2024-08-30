Соболев: «Были моменты, когда я думал, что все сорвалось»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что у него не было уверенности в переходе в петербургский клуб из «Спартака».

– Александр, приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?

– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось.

Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?

– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.

Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».