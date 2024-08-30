Мостовой отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит» цитатой из песни

Александр Мостовой оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«С одной стороны, просто, с другой – непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в «Зенит». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины.

В команде и так есть Кассьерра и ещe два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс всe равно найдут. У игрока всe равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот всe и решились.

Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат.

Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают – «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и ещe раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», – сказал Мостовой.