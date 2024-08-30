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  • Мостовой отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит» цитатой из песни

Мостовой отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит» цитатой из песни

30 августа 2024, 16:46
11

Александр Мостовой оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«С одной стороны, просто, с другой – непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в «Зенит». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины.

В команде и так есть Кассьерра и ещe два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс всe равно найдут. У игрока всe равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот всe и решились.

Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат.

Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают – «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и ещe раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», – сказал Мостовой.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Вежливый такой
1725025913
Ну и загнул про в три раза! Просто надоело Соболю всю свою карьеру в КБ быть глубоким середняком.
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Цугундeр
1725026002
)))«За деньги – да», как говорится в песне», – сказал Мостовой. Сегодня Песня Года- 24 ? Или трансфер сезона..) Саня врубил свою любимую . Без неё не засыпает . Всё телефоного звонка от Станковича ждёт .)
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NewLife
1725026895
Сара, ну давай переспим хотя бы за деньги, У меня нет денег Я плачу, Не плачь, все будет хорошо.
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Garrincha58
1725030150
Мостовому завидно. Слушай Саша, если бы тебя в своё время позвал Реал ты бы бросил свою любимую Сельту? Я думаю пешком бы побежал в Мадрид из Виго и тоже блин за деньгами
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Nitup
1725036112
Скоро ЭТО закончится!!!
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somn
1725122237
А что он должен делать, когда в Спартаке у него были конфликты? А в Зените всё спокойно, Шурик ещё напихает кой-кому.
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