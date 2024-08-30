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У жен российских футболистов появится свое ютуб-шоу

30 августа 2024, 13:30
8

На российском ютубе готовится выход нового футбольного шоу. Ведущими станут жены футболистов.

«Тимур Гурцкая продюсирует шоу, в котором ведущими станут супруги Валерия Карпина и Наира Тикнизяна Дарья Карпина и Яна Ромашкина, девушка Матвея Сафонова Марина Кондратюк, а также Алана Мамаева – бывшая жена Павла Мамаева.

Гостями будут футболисты, которые будет вынужден рассказать всю правду о своем жизненном выборе и его последствиях», – написал источник.

  • 1-м гостем шоу станет Владислав Радимов – бывший муж певицы Татьяны Булановой.
  • Гурцкая – футбольный агент и блогер.
  • Он был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.

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Девушка Сафонова похвасталась спортивной фигурой

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига ПСЖ Ростов Россия Локомотив Мамаев Павел Сафонов Матвей Тикнизян Наир Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Loko_Roma
1725014651
Кому это интересно будет, кроме модераторов бомбардира?
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...уефан
1725017538
...блевать уже хочется)...
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Цугундeр
1725018814
Вы сей "цветник" Смородскою разредьте..
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Чермындыр
1725019391
Если во время эфиров этих дамочек будут пускать по кругу, то можно глянуть
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lek!
1725021198
Как это,если ютуб запрещен и не работает ?
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Spartak_forv@
1725021258
Заремы не хватает!
Ответить
kvm
1725022025
утиная компания
Ответить
k611
1725032542
Название - "умна ещё умнее"
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