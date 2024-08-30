У жен российских футболистов появится свое ютуб-шоу

На российском ютубе готовится выход нового футбольного шоу. Ведущими станут жены футболистов.

«Тимур Гурцкая продюсирует шоу, в котором ведущими станут супруги Валерия Карпина и Наира Тикнизяна Дарья Карпина и Яна Ромашкина, девушка Матвея Сафонова Марина Кондратюк, а также Алана Мамаева – бывшая жена Павла Мамаева.

Гостями будут футболисты, которые будет вынужден рассказать всю правду о своем жизненном выборе и его последствиях», – написал источник.

1-м гостем шоу станет Владислав Радимов – бывший муж певицы Татьяны Булановой.

Гурцкая – футбольный агент и блогер.

Он был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.

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