Агент Гурцкая объяснил, почему приход Глебова не поможет «Спартаку» бороться за чемпионство

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный переход капитана «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Глебов точно не помешал бы «Спартаку». Но приход Глебова не равно чемпионству «Спартака». Если они хотят чемпионства, надо покупать игрока за 20 миллионов – как Барриос. Это будет сильный размен качества.

Глебов – хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если нужен лидер, Глебов идеально подходит», – сказал Гурцкая.