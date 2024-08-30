Агент Гурцкая объяснил, почему приход Глебова не поможет «Спартаку» бороться за чемпионство

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный переход капитана «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».
«Глебов точно не помешал бы «Спартаку». Но приход Глебова не равно чемпионству «Спартака». Если они хотят чемпионства, надо покупать игрока за 20 миллионов – как Барриос. Это будет сильный размен качества.
Глебов – хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если нужен лидер, Глебов идеально подходит», – сказал Гурцкая.
- Глебов провел за «Ростов» 177 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.
Источник: «Футбольный биги»