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  • Агент Гурцкая объяснил, почему приход Глебова не поможет «Спартаку» бороться за чемпионство

Агент Гурцкая объяснил, почему приход Глебова не поможет «Спартаку» бороться за чемпионство

30 августа 2024, 00:12
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный переход капитана «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Глебов точно не помешал бы «Спартаку». Но приход Глебова не равно чемпионству «Спартака». Если они хотят чемпионства, надо покупать игрока за 20 миллионов – как Барриос. Это будет сильный размен качества.

Глебов – хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если нужен лидер, Глебов идеально подходит», – сказал Гурцкая.

  • Глебов провел за «Ростов» 177 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
  • Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глебов Данил Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1724998165
Это он у пуделя в лидерах,а в Спартаке никогда им не станет
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FCSpartakM
1725003064
для борьбы за чемпионство не хватает Промеса скорее.
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odessakmv
1725018935
там же бессменный Умяров, зачем им Глебов
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