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Семак оценил состояние Гонду

29 августа 2024, 16:15
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды Лусиано Гонду.

– Сергей Богданович, к «Зениту» присоединился новичок Лусиано. Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?

– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.

Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

– Есть ли какие-то предварительные оценки, когда Лусиано сможет помочь команде на поле?

– Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько.

  • «Зенит» приобрел Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.
  • Контракт российского клуба с 23-летним форвардом рассчитан на четыре года и может быть продлен еще на сезон.
  • В сезоне-2024 Гонду провел за «Архентинос Хуниорс» 21 матч, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
  • В августе он провел 4 встречи за сборную Аргентины на Олимпийских играх, отметился 1 забитым мячом.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Гонду Лусиано Семак Сергей
Комментарии (2)
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...уефан
1724938236
...Семак, лишь махнул вяло рукой в ответ и произнёс - Гондурас со всеми этими футболистами, не кем играть!...
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Ziklop
1724942986
приобрели кусок говна, а Семака в хрен не ставят, главное сделку провернуть и бонусы себе урвать(банда рулит).....
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