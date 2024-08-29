Семак оценил состояние Гонду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды Лусиано Гонду.
– Сергей Богданович, к «Зениту» присоединился новичок Лусиано. Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?
– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.
Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.
– Есть ли какие-то предварительные оценки, когда Лусиано сможет помочь команде на поле?
– Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько.
- «Зенит» приобрел Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.
- Контракт российского клуба с 23-летним форвардом рассчитан на четыре года и может быть продлен еще на сезон.
- В сезоне-2024 Гонду провел за «Архентинос Хуниорс» 21 матч, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- В августе он провел 4 встречи за сборную Аргентины на Олимпийских играх, отметился 1 забитым мячом.