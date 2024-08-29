Семак оценил состояние Гонду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды Лусиано Гонду.

– Сергей Богданович, к «Зениту» присоединился новичок Лусиано. Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?

– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.

Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

– Есть ли какие-то предварительные оценки, когда Лусиано сможет помочь команде на поле?

– Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько.