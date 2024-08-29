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Черданцев сообщил, когда Соболев перейдет в «Зенит»

29 августа 2024, 09:39
11

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал новый инсайд по трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.

Тогда Соболев – в «Зенит», Сергеев – в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • Ожидается, что «Зенит» выкупит Соболева за 9+1 млн евро.
  • Есть вероятность, что форварда сразу же отдадут в аренду. Возможно, он отправится в «Сочи».
  • 23 июля «Спартак» отстранил Александра от тренировок с основой.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Крылья Советов Сергеев Иван Соболев Александр
Комментарии (11)
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gennadiy
1724914265
Класс...
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Чермындыр
1724914805
этот п...бол неделю назад утверждал, что вопрос о дельфин уже принципиально решен, и его в Зените не будет. Чуть ли не мамой клялся
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k611
1724918751
Свежо предание, да верится с трудом...
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Kollljan
1724918797
В течении какого дня?
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oyabun
1724920543
Вчера он гарантировал что до 21.00 состоится переход. Обманул. С чего бы сегодня верить?
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Ziklop
1724925363
как он перейдёт, если косолапый со сделки ничего не поимеет!!!
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Админ ресурс
1724926702
Из Жоры инсайдер, как из Соболя адекватный человек
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