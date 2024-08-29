Черданцев сообщил, когда Соболев перейдет в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал новый инсайд по трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.

Тогда Соболев – в «Зенит», Сергеев – в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.