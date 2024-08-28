Хоккеист Кузнецов рассказал, как Миранчука примут в США

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Атланту».

– Какие советы можете дать Миранчуку в плане жизни в Америке?

– Я надеюсь, у него с языком нет проблем. Видел его интервью – он неплохо говорит на английском. Поэтому верю, что у него в «Атланте» всe нормально будет. Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят – это всe ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого.

Я уверен, что Миранчуку помогут и он будет кайфовать. Главное, чтобы получал удовольствие от футбола. А остальное приложится.