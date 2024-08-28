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Хоккеист Кузнецов рассказал, как Миранчука примут в США

28 августа 2024, 23:38
2

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Атланту».

– Какие советы можете дать Миранчуку в плане жизни в Америке?

– Я надеюсь, у него с языком нет проблем. Видел его интервью – он неплохо говорит на английском. Поэтому верю, что у него в «Атланте» всe нормально будет. Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят – это всe ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого.

Я уверен, что Миранчуку помогут и он будет кайфовать. Главное, чтобы получал удовольствие от футбола. А остальное приложится.

  • Алексей дебютировал за новый клуб в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси», где вышел на замену.
  • Последним клубом Миранчука была «Аталанта».
  • Игрок – воспитанник «Локомотива».

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Источник: «Известия»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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VGreen
1724919972
Главное, чтобы до белого порошка не добрался, чтобы покайфовать там))
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