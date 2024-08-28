Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Химки». Игра состоится 28 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Химки»: Кокарев, Терехов, Голубович, Филин, Гогуа, Глушаков, Бакаев, Магомедов, Капленко, Берковский, Садыгов.
Главный тренер: Франк Артига
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Источник: «Бомбардир»