Агент Холанда работает над трансфером Сперцяна в Европу

Переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу еще возможен в это трансферное окно.

«Рафаэла Пимента делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», – сообщил источник.