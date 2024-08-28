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Агент Холанда работает над трансфером Сперцяна в Европу

28 августа 2024, 15:50

Переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу еще возможен в это трансферное окно.

«Рафаэла Пимента делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», – сообщил источник.

  • Пимента также представляет интересы Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
  • Контракт игрока сборной Армении с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • На счету Сперцяна в этом сезоне 9 матчей и 2 голевые передачи за «Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Краснодар Манчестер Сити Холанд Эрлинг Сперцян Эдуард
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