Агент Холанда работает над трансфером Сперцяна в Европу

Переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу еще возможен в это трансферное окно.
«Рафаэла Пимента делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», – сообщил источник.
- Пимента также представляет интересы Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
- Контракт игрока сборной Армении с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- На счету Сперцяна в этом сезоне 9 матчей и 2 голевые передачи за «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»