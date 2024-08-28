Маркиньос объяснил, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос подтвердил, что он мог оказаться в «Локомотиве».
«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между «Спартаком» и «Локомотивом». Важнее было то, что я уже работал с Деяном Станковичем, и то, что «Спартак» – великий клуб.
Факторов было много. Финансовый – не главный», – сказал Маркиньос.
- Бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
- Контракт с ним подписан на 3 года.
- У Маркиньоса еще нет результативных действий за «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»