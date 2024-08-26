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  • Реакция экс-жены Сафонова на выигранный суд у вратаря «ПСЖ»

Реакция экс-жены Сафонова на выигранный суд у вратаря «ПСЖ»

26 августа 2024, 19:07
28

Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала судебное решение по ее спору с футболистом.

  • Суд встал на сторону женщины, которая доказала, что тратит на их общего ребенка – трехлетнюю дочь Майю – 18,6 млн рублей в год.
  • Сафонов должен выплатить экс-жене долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.
  • Адвокаты вратаря «ПСЖ» будут обжаловать это судебное решение.

«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм!

Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», – заявила Анастасия Сафонова.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (28)
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Desma
1724690094
Выиграть суд, вовсе не означает получить желаемое бабло. Матвей подаст апелляцию и выигрыш навернётся медным тазом.
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val69
1724690250
Вот, что пи*да животворящая делает...
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DVOK68
1724690557
Бабёнки это практикуют постоянно) Разница в сумме-с известного человека снимаются миллионы,а с условного Пети с пивоваренного завода тысячи.
Ответить
Spartak_forv@
1724690722
Когда государство возьмёт под защиту отцов?
Ответить
Бригадный
1724690926
Настюха - молодец! Хочу с ней познакомиться. Кстати, для ее дочки нужен еще и хороший тренер по рукопашке и ножевому бою. Да, дочка маленькая еще. Но время то неспокойное. А я весьма и весьма! Квалифицирован. Так что, Настюха, впиши в смету пару миллионов на тренера. Серьезно говорю.
Ответить
felemmkentew
1724691803
Я постоянно играю с одним и тем же сервисом прогнозов на спорт. В яндексе ищите: «серебряный прогноз». Играют до победы! Отличный сервис, проверенный. 11 лет им. Гарантии на все прогнозы.
Ответить
biber.ru
1724692098
Матерям с детьми, которые в лучшем случае МРОТ по алиментам получают, что бы ты сказала?
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ivany4
1724692752
Хотелось бы взглянуть на документы доказывающие траты на 3-х летнюю девочку 1,55 млн рублей в месяц!!! Фантазии на возможные траты не хватает. А что будет она делать через 10 лет с запросами дочери? Сафонову можно только посочувствовать, что когда-то ее повстречал. ЗЫ, Чуть ниже, увидел затраты на 3х летнюю девочку. Неужели у нас суды настолько тупы, что не могут проконсультироваться со специалистами, о возможности заниматься ребенку всем перечисленным в таком возрасте. Пора оправить в указанные секции и заведения налоговою с проверкой. Думаю после этого сумма значительно уменьшится.))
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...уефан
1724693263
...заслушивая окончательный вердикт суда, Настёна не удержалась и сделала "пи-пи" от восторга и счастья прямо в трусики)...
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O-kolesov
1724694915
Самый дорогой мех - мандатра.
Ответить
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