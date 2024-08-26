Реакция экс-жены Сафонова на выигранный суд у вратаря «ПСЖ»

Анастасия Сафонова, бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала судебное решение по ее спору с футболистом.

Суд встал на сторону женщины, которая доказала, что тратит на их общего ребенка – трехлетнюю дочь Майю – 18,6 млн рублей в год.

Сафонов должен выплатить экс-жене долг по алиментам в размере 60 млн рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

Адвокаты вратаря «ПСЖ» будут обжаловать это судебное решение.

«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм!

Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», – заявила Анастасия Сафонова.