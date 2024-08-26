Боярский констатировал уменьшение влияния бразильцев в «Зените»

Известный болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский высказался о смене трансферных приоритетов петербургского клуба.

– Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян – Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

– Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.