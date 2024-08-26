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  • Боярский констатировал уменьшение влияния бразильцев в «Зените»

Боярский констатировал уменьшение влияния бразильцев в «Зените»

26 августа 2024, 15:52
3

Известный болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский высказался о смене трансферных приоритетов петербургского клуба.

– Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян – Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

– Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

  • «Зенит» сыграл вничью в 2 матчах РПЛ подряд.
  • Команда уступила лидерство в чемпионате «Локомотиву».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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ilich55
1724678628
В Краснодаре Волков был не плох, а здесь какой-то перепуганный, суетится, старается быстро избавиться от мяча. Нужен психолог, чтобы успокоить, помочь поверить в себя.
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Иван Петров 1986
1724688156
Да без своих смуглых вы точно в пердив угодите.
Ответить
Админ ресурс
1724691501
Ага, теперь всего лишь 5 бразил в старте)) и 2 паспортиста, больше нет
Ответить
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