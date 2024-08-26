На игры с Вьетнамом и Таиландом в сборную России вызовут четырех вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пока не подтвредил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в состав национальной команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке. По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро всe узнаете», – сказал Кафанов.

Помимо Матвея Сафонова в расширенный состав вошли Илья Лантратов («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Динамо») и Евгений Латышонок («Зенит»).

Сборная России сыграет в Ханое с командами Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября.

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