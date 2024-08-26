Булыкин оценил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал текущее положение команды в чемпионате России.

– Конечно, я рад за «Локомотив». В первую очередь, потому что это близкая мне команда, во вторую – потому что тренер доверяет российским футболистам. В составе играет много молодых россиян, это может не радовать. Лидерство команды – заслуга и пример того, что можно играть своими футболистами и добиваться хороших результатов.

– Неужели «Локомотив» тоже навяжет «Зениту» конкуренцию?

– Все московские клубы составят конкуренцию «Зениту». Даже «Спартак». Конечно, я смотрел сегодня матч между «Краснодаром» и «Динамо», но футбол не супер. Очень много ошибок, много брака. Борьба и суета были на хорошем. Так что за счет желания и движения все эти команды могут конкурировать с «Зенитом». Мы видели, что «Химки» тоже могут играть с «Зенитом». Так что я думаю, что все московские команды еще поборются за верхние строчки.