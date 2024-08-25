Эндрик стал самым молодым игроком «Реала» в XXI веке, забившим в дебютном матче Ла Лиги

Бразильский вундеркинд Эндрик установил уникальное достижение.
19-летний центрфорвард помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» (3:0) в матче 2-го тура Примеры. Футболист вышел на замену и забил третий гол мадридского клуба. Таким образом, Эндрик (18 лет и 35 дней) стал самым молодым игроком «Реала» в XXI веке, кто смог поразить ворота соперника в дебютной игре Ла Лиги.
- Эндрик присоединился к «Реалу» этим летом.
- За команду Карло Анчелотти бразилец провел всего 1 матч во всех турнирах.
- На его счету 1 забитый мяч.
- Ранее футболист защищал цвета «Палмейрас».
- За бразильский клуб форвард забил 21 гол в 82 встречах.
Источник: Opta