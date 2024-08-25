Холанд с 2022 года забил на восемь голов больше, чем весь «Эвертон» за этот же период

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с сезона-2022/2023 забил больше голов, чем «Эвертон» за тот же отрезок времени.

С момента переезда в Англию норвежец забил 94 мяча во всех соревнованиях. «Эвертон» смог забить 86 голов.