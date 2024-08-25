РПЛ. Дубль Гальдамеса за 5 минут принес «Крыльям» волевую победу над «Пари НН» (3:1)

В матче 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» – 3:1.

Счет в игре открыли нижегородцы на 57-й минуте, отличился уругваец Хуан Мануэль Боселли. У самарцев в ответ два мяча на 71-й и 76-й минутах забил чилиец Томас Гальдамес. На 90-й минуте окончательный счет в пользу хозяев установил аргентинец Франко Орозко.

«Крылья Советов» ушли с последнего места. У команды стало 6 очков, она находится на 9-й позиции. У «Пари НН» также 6 очков, команда опустилась на 10-ю строчку.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Боселли, 57; 1:1 – Гальдамес, 71; 2:1 – Гальдамес, 76; 3:1 – Орозко, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ