Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Игра состоится 25 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Пари НН»: Медведев, Александров, Стаматов, Эктов, Гоцук, Магкеев, Ермаков, Веснер, Калинский, Зе Турбо, Боселли.

Главный тренер: Саша Илич

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!