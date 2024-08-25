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  • Боярский двумя словами оценил ничьи «Зенита» с «Химками» и «Спартаком»

Боярский двумя словами оценил ничьи «Зенита» с «Химками» и «Спартаком»

25 августа 2024, 16:18
9

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет. Ничьи с «Химками» и «Спартаком» – временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», – сказал Боярский.

  • «Зенит» с 14 очками после шести матчей лидирует в РПЛ.
  • Петербуржцы закончили вничью последние игры с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а до этого одержали 10 побед подряд с учетом последних встреч прошлого сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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Cleaner
1724592534
Боярский о Зените после двух ничьих: - КАНАЛЬИ!!!...)))
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alex1951
1724592718
Д,Артаньян - чего тут скажешь.....да Майкл никогда ничего плохого не произнесет....Зенит для него forever В любое время года...
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Админ ресурс
1724593200
Болотные фонады все такие отмороженные))) Вчера еле отскочили, но скоро купят еще пару угольков и тогда уж точно всех победят))) Посмешище!
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Sviro
1724594544
Просто расслабились от победоносного начала сезона. Опьянели от побед. Пока Зенит сильнейший клуб в России.
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Fialet
1724605811
Двумя словами это - Симак физрук.
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