Боярский двумя словами оценил ничьи «Зенита» с «Химками» и «Спартаком»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет. Ничьи с «Химками» и «Спартаком» – временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», – сказал Боярский.