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  • Стали известны предварительные сроки восстановления Рябчука

Стали известны предварительные сроки восстановления Рябчука

25 августа 2024, 14:35
6

Защитник «Спартака» Олег Рябчук может пропустить около месяца из-за травмы, полученной в гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

По данным Metaratings.ru, Рябчук испытывает болезненные ощущения в области почек и паха. Более точные данные о повреждении и сроках восстановления защитника станут известны после возвращения команды в Москву и подробного медицинского обследования.

  • 26-летний Рябчук был заменен в перерыве матча.
  • По словам главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, молдавский футболист получил удар и во время мочеиспускания у него была кровь.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Рябчук Олег
Комментарии (6)
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Админ ресурс
1724588810
симак от страха выбрал тактику вырубить своими костоломами пол состава Спартака
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Иван Петров 1986
1724592520
Костоломы вонючие.
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VVM1964
1724592984
Здоровья Олегу и скорейшего возвращения в строй - позиции крайних защитников у нас не самая сильная сторона, а Рябчук похоже разыгрался, во всяком случае в последних матчах наверное лучший крайний защитник в Спартаке !
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FCSpartakM
1724594311
только начал играть без больших ошибок и как назло травма. Теперь с 2мя профильными защитниками остались невысокого качества
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Хулиганин
1724596358
Бывший мусор Медведев научил почки опускать.
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k611
1724596956
Здоровья игроку! Это конечно потеря, сейчас футболист играет действительно хорошо.
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