Стали известны предварительные сроки восстановления Рябчука

Защитник «Спартака» Олег Рябчук может пропустить около месяца из-за травмы, полученной в гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

По данным Metaratings.ru, Рябчук испытывает болезненные ощущения в области почек и паха. Более точные данные о повреждении и сроках восстановления защитника станут известны после возвращения команды в Москву и подробного медицинского обследования.

26-летний Рябчук был заменен в перерыве матча.

По словам главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, молдавский футболист получил удар и во время мочеиспускания у него была кровь.

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