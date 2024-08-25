Семак нагрубил журналисту после ничьей со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на обвинения клуба в дезинформации.

Перед игрой со «Спартаком» (0:0) генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что Вендел и Педро не сыграют.

Бразильцы вышли в основе.

– «Зенит» готовился к этой игре, как к серьезной военной операции, стараясь дезинформировать соперника и убедить его в том, что не смогут играть Вендел, Педро…

– Это ошибочное мнение. Я сказал, что Вендел провел одну тренировку с командой, вчерашнюю, предыгровую. Средства массовой информации, когда увидели его на разминке, сразу стали говорить, что он тренируется в общей группе… Для меня общая группа, когда он выполняет то, что выполняют все игроки. Если он просто разминается с ними, это не общая группа. Поэтому никто никого не собирался дезинформировать.

– А Педро?

– А что по поводу Педро?

– Тоже было сказано представителем правления клуба и вами на пресс-конференции перед открытой тренировкой, что он не сможет сыграть.

– Я такое говорил? Вы что-то путаете. Я такого не говорил!

– Вопрос в том, будет ли повторяться такая подготовка к матчу?

– Подождите, вы слышали от меня, что не будут Педро или Вендел играть? Если вы внимательно слушаете, на пресс-конференции я сказал, что точно не сыграют Глушенков и Родригао. Есть группа игроков, которые восстанавливаются и не тренируются в общей группе: и Ахметов, и Караваев. Караваев сегодня чуть лучше почувствовал себя, но он не тренировался, Ахметов не смог. Если вы посчитали, что из тех, кто не тренировался какое-то время в общей группе – те же Педро или Вендел, – кто-то сможет сыграть…

Опять же, пресс-конференция за два дня. Вы слушайте, а потом говорите. С моих слов такого не было, это перевирание каких-то моих слов. Я не понимаю, зачем это нужно делать.

– Я проверю, и если это не так, то заранее приношу извинения.

– Проверьте обязательно.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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