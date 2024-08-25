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Семак нагрубил журналисту после ничьей со «Спартаком»

25 августа 2024, 10:01
40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на обвинения клуба в дезинформации.

  • Перед игрой со «Спартаком» (0:0) генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что Вендел и Педро не сыграют.
  • Бразильцы вышли в основе.

– «Зенит» готовился к этой игре, как к серьезной военной операции, стараясь дезинформировать соперника и убедить его в том, что не смогут играть Вендел, Педро…

– Это ошибочное мнение. Я сказал, что Вендел провел одну тренировку с командой, вчерашнюю, предыгровую. Средства массовой информации, когда увидели его на разминке, сразу стали говорить, что он тренируется в общей группе… Для меня общая группа, когда он выполняет то, что выполняют все игроки. Если он просто разминается с ними, это не общая группа. Поэтому никто никого не собирался дезинформировать.

– А Педро?

– А что по поводу Педро?

– Тоже было сказано представителем правления клуба и вами на пресс-конференции перед открытой тренировкой, что он не сможет сыграть.

– Я такое говорил? Вы что-то путаете. Я такого не говорил!

– Вопрос в том, будет ли повторяться такая подготовка к матчу?

– Подождите, вы слышали от меня, что не будут Педро или Вендел играть? Если вы внимательно слушаете, на пресс-конференции я сказал, что точно не сыграют Глушенков и Родригао. Есть группа игроков, которые восстанавливаются и не тренируются в общей группе: и Ахметов, и Караваев. Караваев сегодня чуть лучше почувствовал себя, но он не тренировался, Ахметов не смог. Если вы посчитали, что из тех, кто не тренировался какое-то время в общей группе – те же Педро или Вендел, – кто-то сможет сыграть…

Опять же, пресс-конференция за два дня. Вы слушайте, а потом говорите. С моих слов такого не было, это перевирание каких-то моих слов. Я не понимаю, зачем это нужно делать.

– Я проверю, и если это не так, то заранее приношу извинения.

– Проверьте обязательно.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (40)
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neim
1724570998
Культурная "столица", что скажешь ))).
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...уефан
1724571287
...родители-первокласснику -- Как тебя угораздило разбить чашку? Первоклассник родителям -- Это - не я, она сама! А может вы сами её разбили и на меня сваливаете...
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порт
1724571410
А где грубость то была?
Ответить
k611
1724571560
Нет там никакой грубости, журналистам лишь бы ляпнуть
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Павелий
1724572315
Вот и поплыл физрук Серёжа-тряпка!
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Cleaner
1724572639
БОМБАРДИР, а В ЧЕМ ГРУБОСТЬ то?????????????????????? Семак вежливо объяснил жертве ЕГЭ, что журналюге к интервью нужно готовиться. Не более того...(((
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Цугундeр
1724575691
Это кто нагрубил ?)) Няшка Богданыч ?) Как в анекдоте .. "- Пааап, а мне сегодня сказали, что я невоспитанная! - Надо было на х.. послать ."
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Каратель помойников
1724580218
Что пристали к физруку,сырожа ничего не решает,он болванчик в команде,что ему скажут то он и делает (говорит)
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Скай
1724582554
Физрук сырёжа, Пидро, вентель, какой хуни у бо м жей только нет. бЗдинит Позор был, есть и будет позор российского футбола
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mamba9090909
1724651755
Ну и где здесь грубость?
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