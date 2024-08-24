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Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Акроном»

24 августа 2024, 18:32

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Акрона».

– Как за один короткий перерыв вам удалось вернуть реализацию команде?

– Лучше задать вопрос, как не удалось в последних двух играх. Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с «Локомотивом» и «Пари НН», как и в первом тайме игры с «Акроном».

В футболе если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко.

После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по‑другому, у ЦСКА появилось больше пространства и наши лучшие качества стало лучше видно на поле.

– Были ли у вас опасения после первого тайма?

– Нет, наоборот. Мы были очень спокойны в перерыве. Сказал ребятам, что три игры подряд такого не бывает и надо просто продолжать показывать свою игру, а также не нервничать и своими ошибками не делать подарков сопернику.

Мы были спокойнее, нежели в матче с «Локомотивом», и уверенно вышли на второй тайм.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Николич Марко
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