Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Акрона».

Армейцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Иван Обляков забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как за один короткий перерыв вам удалось вернуть реализацию команде?

– Лучше задать вопрос, как не удалось в последних двух играх. Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с «Локомотивом» и «Пари НН», как и в первом тайме игры с «Акроном».

В футболе если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко.

После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по‑другому, у ЦСКА появилось больше пространства и наши лучшие качества стало лучше видно на поле.

– Были ли у вас опасения после первого тайма?

– Нет, наоборот. Мы были очень спокойны в перерыве. Сказал ребятам, что три игры подряд такого не бывает и надо просто продолжать показывать свою игру, а также не нервничать и своими ошибками не делать подарков сопернику.

Мы были спокойнее, нежели в матче с «Локомотивом», и уверенно вышли на второй тайм.