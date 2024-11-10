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    • Николич назвал игрока ЦСКА, которым недоволен: «Жду большего»

    Николич назвал игрока ЦСКА, которым недоволен: «Жду большего»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал понять, что пока его не полностью устраивает результативность Данила Кругового.

    – У Кругового очень много свободы на фланге.

    – Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка. Конечно, если играешь в четыре защитника, установка другая. А сейчас мы играем с латералями – нужно больше эффективности.

    Даня – игрок, который всегда нравится людям, он техничный, при атаке просто сумасшедший плеймейкер. Но он пять-шесть лет не играл в футбол. Я свободно об этом говорю, потому что это правда. Он был запасным игроком в «Зените», сколько игр у него было за год? А сейчас у него новая роль, он должен к этому привыкать. Круговой сейчас игрок не ротации, а основы, а это совсем другое.

    • Круговой пришел летом из «Зенита».
    • В сезоне РПЛ у Данила 14 матчей из 14, 3 ассиста.
    • Футболист стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2024 12:15
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    Комментарии (7)
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    RUSARM
    1731230367
    Согласен,круг сбавил обороты!!
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    Борис34684
    1731235029
    Кругу надо уходить на второй круг.
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    Cleaner
    1731239851
    От Кругового все ожидали большего. Но он набрал лишний вес и стал неуклюже передвигаться по полю. Отсюда и все его проблемы с игрой. Срочно на диету!!!
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    Интерес
    1731240390
    Зато твои фавориты,набранные с помоек,выдают максимум.Но сегодня тебе,Лысый,с Круговым повезло.
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    Mirak92
    1731242239
    Вот он и забил)
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