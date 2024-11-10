Николич назвал игрока ЦСКА, которым недоволен: «Жду большего»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал понять, что пока его не полностью устраивает результативность Данила Кругового.

– У Кругового очень много свободы на фланге.

– Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка. Конечно, если играешь в четыре защитника, установка другая. А сейчас мы играем с латералями – нужно больше эффективности.

Даня – игрок, который всегда нравится людям, он техничный, при атаке просто сумасшедший плеймейкер. Но он пять-шесть лет не играл в футбол. Я свободно об этом говорю, потому что это правда. Он был запасным игроком в «Зените», сколько игр у него было за год? А сейчас у него новая роль, он должен к этому привыкать. Круговой сейчас игрок не ротации, а основы, а это совсем другое.

Круговой пришел летом из «Зенита».

В сезоне РПЛ у Данила 14 матчей из 14, 3 ассиста.

Футболист стоит 3 миллиона евро.

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