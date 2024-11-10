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    Николич назвал три причины, по которым он возглавил ЦСКА

    Марко Николич объяснил свое решение стать главным тренером ЦСКА.

    Сербский специалист возглавил московскую команду в июне 2024 года. Клуб на данный момент занимает шестое место в РПЛ.

    – Были ли у вас сомнения, когда соглашались возглавить ЦСКА?

    – Конечно, я брал время на подумать, но мне понравились три вещи, которые все решили. Первое – ЦСКА известный клуб в Европе и мире, а не только в России. Русским нельзя терять уверенность в себе. Все равно, что происходит, все равно, что нет еврокубков. Когда говоришь с людьми из футбольного мира, понимаешь, что российские клубы уважают и очень хорошо знают.

    Когда я работал в «Локомотиве», у меня было чувство, что когда-то я стану тренером ЦСКА. Не знаю почему. Не было никаких контактов, просто чувство. Может, потому что уже работал в «Партизане» – в братском клубе.

    Из этого вытекает второй фактор – у меня было желание быть тренером ЦСКА. Да, может, сейчас не самый комфортный момент, но, как говорят у нас в Сербии: надо быть быть в том месте, где есть мечта. Надо работать в тяжелых условиях. И надо с гордостью биться за что-то великое. Мне понравился этот вызов – когда не все хорошо, но тебе надо биться за клуб и фанатов.

    Третье – мне понравился подход руководства. Наши переговоры заняли один-два дня. Все руководители ЦСКА честно рассказали мне о ситуации в клубе. Рассказали, что может быть в лучшем и худшем случае, куда надо двигаться.

    Я знал, куда иду. Знал, что будет тяжело. Еще до общения с руководством у меня была информация о клубе. А когда поговорил – понял, что меня здесь не подставят и не будут рассказывать сказки. Руководство ЦСКА было со мной честным: рассказали о всех сложностях, о которых я и не думал. И знаете – мне понравилась эта честность. Сейчас в наших отношениях все открыто, у нас нет вопросов друг к другу. И мы знаем, куда двигаться, – сказал Николич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2024 13:51
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