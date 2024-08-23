Широков – о Глушенкове в «Зените»: «По моим стопам идет»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил форму нападающего команды Максима Глушенкова.
– Уже лет десять слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели.
– В «Спартаке» он не раскрылся.
– Это, наверное, проблемы [«Спартака»].
– В «Химках» хорошо играл.
– Ну он там три месяца выступал.
– В «Локомотиве» – прекрасно, в «Зените» – самый расцвет.
– По моим стопам идет.
– Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?
– Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке».
Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.
- Глушенков с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
- Игрок сейчас травмирован – перелом руки.
- Широков сейчас работает генеральным директором «Леон Сатурна» из Второй лиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»