Широков – о Глушенкове в «Зените»: «По моим стопам идет»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил форму нападающего команды Максима Глушенкова.

– Уже лет десять слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели.

– В «Спартаке» он не раскрылся.

– Это, наверное, проблемы [«Спартака»].

– В «Химках» хорошо играл.

– Ну он там три месяца выступал.

– В «Локомотиве» – прекрасно, в «Зените» – самый расцвет.

– По моим стопам идет.

– Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?

– Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке».

Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.