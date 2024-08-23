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Широков – о Глушенкове в «Зените»: «По моим стопам идет»

23 августа 2024, 13:54
2

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил форму нападающего команды Максима Глушенкова.

– Уже лет десять слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели.

– В «Спартаке» он не раскрылся.

– Это, наверное, проблемы [«Спартака»].

– В «Химках» хорошо играл.

– Ну он там три месяца выступал.

– В «Локомотиве» – прекрасно, в «Зените» – самый расцвет.

– По моим стопам идет.

– Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?

– Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке».

Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.

  • Глушенков с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
  • Игрок сейчас травмирован – перелом руки.
  • Широков сейчас работает генеральным директором «Леон Сатурна» из Второй лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Глушенков Максим
Комментарии (2)
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Mirak92
1724415993
Вы когда нибудь слышали от футболистов 60-80х такую ху...ню?нет.там были футболисты.
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k611
1724423967
Судей бить будет?
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