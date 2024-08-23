«Барселона» готовит предложение «Ювентусу» по вингеру сборной Италии

«Барселона» готова предложить за вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. По данным Sport.es, «блауграна» сможет позволить себе подписать итальянца благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 миллионов евро.

Сообщается, что Кьеза готов снизить требования по зарплате с 5 до 4 миллионов евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».