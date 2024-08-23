«Барселона» готовит предложение «Ювентусу» по вингеру сборной Италии

«Барселона» готова предложить за вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. По данным Sport.es, «блауграна» сможет позволить себе подписать итальянца благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 миллионов евро.
Сообщается, что Кьеза готов снизить требования по зарплате с 5 до 4 миллионов евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».
- Действующий контракт вингера с «Ювентусом» истекает летом 2025 года.
- В прошлом сезоне 26-летний Кьеза провел за «бьянконери» 37 матчей, забил 10 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Источник: Sport.es