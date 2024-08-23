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Канчельскис одним словом охарактеризовал карьеру Дзюбы

23 августа 2024, 00:05
4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы. Игрок не может найти новый клуб.

«Наверное, можно сказать, что у Дзюбы не самый простой характер. Может, из-за этого у него не получилось раскрыться в том же «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми тренерам.

Но карьера у него в любом случае получилась достойная. 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы. И Артем еще способен поиграть год-два года, если у него есть желание и мотивация. Не списывал бы его со счетов», – сказал Канчельскис.

  • Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
  • В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Xesus
1724395539
У нас другое мнение о Дзюбе...
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Скай
1724397681
видосы дзюбло снимает круче, чем играл в футбол.
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Slava-Plutov-google
1724463345
Сильны национальные особенности
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