Канчельскис одним словом охарактеризовал карьеру Дзюбы

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы. Игрок не может найти новый клуб.

«Наверное, можно сказать, что у Дзюбы не самый простой характер. Может, из-за этого у него не получилось раскрыться в том же «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми тренерам.

Но карьера у него в любом случае получилась достойная. 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы. И Артем еще способен поиграть год-два года, если у него есть желание и мотивация. Не списывал бы его со счетов», – сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.

В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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