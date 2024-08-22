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  • Комментаторов «Матч ТВ» жестко раскритиковали за работу на игре Фонбет Кубка России

Комментаторов «Матч ТВ» жестко раскритиковали за работу на игре Фонбет Кубка России

22 августа 2024, 23:16
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артем Калинин возмущен работой комментаторов «Матч ТВ» Романа Нагучева и Сергея Дурасова на кубковой игре «Химик» – «БроукБойз» (1:0).

«Дорогие Роман и Сергей!

А можно же будет за два часа репортажа хоть что-то рассказать про дзержинский «Химик»? Про то, как этот старый клуб совсем недавно был уничтожен и возродился? Про нижегородский футбол, который на профессиональном уровне был практически убит в регионе. В то время как в конце 90-х – начале 00-х в области было под десяток профклубов (Вторая лига и выше).

*** [Надоело] уже слушать про эти броуки. Всем насрать на них. А кому не насрать, и так все знают. Просто *** [капец] *** [блин]. На федеральном канале два часа трындеть про клоунов из Медиалиги и обсасывать все их травмы и прочую херню?

Путь регионов заставляет узнать наш футбол лучше? Как? Слушая про броуков?» – написал Калинин в телеграм-канале.

  • Нагучев комментирует футбол порядка 15 лет.
  • «Химик» выступает в «серебряной» группе Второй лиги.
  • Дзержинский клуб в следующем раунде сыграет с «Муромом».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок БроукБойз Химик
Комментарии (10)
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biber.ru
1724358267
Поделом.
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sunwap
1724359388
Лучше бы клубы из Крыма и новых регионов России учавствовали в кубке. Реально этот трындёшь про медиалигу задолбал.
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Play
1724383640
Ну, если уж быть до конца откровенным, то и на Химик всем нас*ать, а кому интересно, те и так знают историю нижегородского футбола. Но, в общем-то, согласен, профессионалов на матч тв нет уже давно.
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Skull_Boy
1724388805
Кто платит с тем и танцуют
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Garrincha58
1724389813
этого балабола Нагучева гнать из эфира давным давно надо
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gennadiy
1724392350
Эти клубы за одни названия нужно гнать поганой метлой. Тем более сейчас.У них и фамилий то на футболках почти нет , одни клички. Пиарщики дол ... банные.
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...уефан
1724396443
...ну да, пиар тут есть и скорее всего не от щедрости душевной...
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russkiisergei
1724398634
матч тв - канал чертей и бл...дей
Ответить
mihail200606
1724401285
Ну в общем он прав
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