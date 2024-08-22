Комментаторов «Матч ТВ» жестко раскритиковали за работу на игре Фонбет Кубка России

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артем Калинин возмущен работой комментаторов «Матч ТВ» Романа Нагучева и Сергея Дурасова на кубковой игре «Химик» – «БроукБойз» (1:0).

«Дорогие Роман и Сергей!

А можно же будет за два часа репортажа хоть что-то рассказать про дзержинский «Химик»? Про то, как этот старый клуб совсем недавно был уничтожен и возродился? Про нижегородский футбол, который на профессиональном уровне был практически убит в регионе. В то время как в конце 90-х – начале 00-х в области было под десяток профклубов (Вторая лига и выше).

*** [Надоело] уже слушать про эти броуки. Всем насрать на них. А кому не насрать, и так все знают. Просто *** [капец] *** [блин]. На федеральном канале два часа трындеть про клоунов из Медиалиги и обсасывать все их травмы и прочую херню?

Путь регионов заставляет узнать наш футбол лучше? Как? Слушая про броуков?» – написал Калинин в телеграм-канале.