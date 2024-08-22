Отец Глушенкова отреагировал на слухи о конфликте с Карпиным

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, ответил на вопрос об отношениях сына с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Насчет конфликта я считаю, что это выдумки журналистов», – сказал Глушенков-старший.