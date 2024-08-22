Отец Глушенкова отреагировал на слухи о конфликте с Карпиным

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, ответил на вопрос об отношениях сына с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Насчет конфликта я считаю, что это выдумки журналистов», – сказал Глушенков-старший.
- У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Комментатор Дмитрий Шнякин рассказывал, что конфликт Глушенкова и Карпина начался из-за недовольства игрока по поводу позднего выхода на поле в товарищеской встрече.
- Форварда «Зенита» вызвали на ближайший сбор национальной команды, но он, скорее всего, пропустит его из-за перелома руки.
Источник: ODDS