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  • Тер Стеген прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

Тер Стеген прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

22 августа 2024, 09:50
1

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отреагировал на решение Мануэля Нойера закончить карьеру в сборной Германии.

Они конкурировали за место в стартовом составе национальной команды на протяжении последних десяти лет.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Стеген в соцсетях.

  • 38-летний голкипер выступал за немецкую сборную с мая 2009 года.
  • Он провел 124 матча и пропустил 118 голов.
  • Нойер выиграл ЧМ-2014.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Германия Нойер Мануэль тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (1)
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JIEGEHDA
1724312439
Наконец дорога в сборную открыта . Хотя бы ЧМ сыграет в основе
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