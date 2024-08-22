Тер Стеген прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отреагировал на решение Мануэля Нойера закончить карьеру в сборной Германии.

Они конкурировали за место в стартовом составе национальной команды на протяжении последних десяти лет.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Стеген в соцсетях.