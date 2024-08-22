Широков определил главную проблему ЦСКА

Роман Широков высказался о результатах ЦСКА в начале сезона-2024/25.
- Армейцы идут на 7-м месте в РПЛ.
- У них 7 очков в 5 турах чемпионата.
– ЦСКА стартовал не слишком удачно. Почему?
– Проблема, и большая – нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен.
Повторю и то, что говорил: рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист.
Найдут форварда – будет классная команда.
Источник: «РБ Спорт»