Широков определил главную проблему ЦСКА

Роман Широков высказался о результатах ЦСКА в начале сезона-2024/25.

Армейцы идут на 7-м месте в РПЛ.

У них 7 очков в 5 турах чемпионата.

– ЦСКА стартовал не слишком удачно. Почему?

– Проблема, и большая – нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен.

Повторю и то, что говорил: рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист.

Найдут форварда – будет классная команда.