Тренер «Кубани» объяснил выход на кубковый матч молодежного состава

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.

Краснодарцы проиграли «Кубань Холдинг» со счетом 0:5.

За «Кубань» играли футболисты молодежки в возрасте от 14 до 20 лет.

«Сейчас я вместе с основным составом команды нахожусь в Москве, поэтому меня не было на этой игре.

Вы же понимаете, что логистика на юге России сейчас непростая – как раньше самолетом уже не полетишь.

Более того, даже билетов не было на поезд, мы чисто физически не смогли бы добраться и сыграть основной командой.

Поэтому нами и было принято такое решение: выставить нашу молодежь, проверить ребят. Они знали, они готовились, тут нет ничего из ряда вон выходящего.

Уверен, что, несмотря на поражение, ребята запомнят этот день на всю жизнь. Это большой опыт для них», – заявил Евдокимов.