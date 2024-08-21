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  • Тренер «Кубани» объяснил выход на кубковый матч молодежного состава

Тренер «Кубани» объяснил выход на кубковый матч молодежного состава

21 августа 2024, 22:22
1

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.

  • Краснодарцы проиграли «Кубань Холдинг» со счетом 0:5.
  • За «Кубань» играли футболисты молодежки в возрасте от 14 до 20 лет.

«Сейчас я вместе с основным составом команды нахожусь в Москве, поэтому меня не было на этой игре.

Вы же понимаете, что логистика на юге России сейчас непростая – как раньше самолетом уже не полетишь.

Более того, даже билетов не было на поезд, мы чисто физически не смогли бы добраться и сыграть основной командой.

Поэтому нами и было принято такое решение: выставить нашу молодежь, проверить ребят. Они знали, они готовились, тут нет ничего из ряда вон выходящего.

Уверен, что, несмотря на поражение, ребята запомнят этот день на всю жизнь. Это большой опыт для них», – заявил Евдокимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Кубань Холдинг Кубань Евдокимов Роберт
Комментарии (1)
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evgevg13
1724274775
Всё правильно решил тренер. А диванным экспертам предлагаю на неделе преодолеть маршрут из Москвы в Краснодар (берите друзей, что бы вас было хотя бы 15 человек) Посмотрим, что получится. Я посмотрел: из Тюмени на побережье одному двум можно с трудом. Для команды в 20 человек- нереально.
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