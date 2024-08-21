Аршавин оценил судейство в новом сезоне РПЛ

Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в розыгрыше чемпионата России-2024/25.

– Ваше мнение о судействе в РПЛ? Тема нагнетается, только и разговоров, что об арбитрах.

– В целом много ошибок в начале сезона. Трактовками ЭСК их прикрывает, и это плохо.

– ЭСК выгораживает арбитров?

– Защищает. Они признали неправоту арбитров только в одном случае – за пенальти в Махачкале.

– Как реагировали на ситуацию с Орсато? И ваше мнение об ЭСК?

– Там одни иностранцы? Нет никакой ответственности. Ошиблись или нет – они в Россию даже не приезжают.

– Что делать с судейством?

– На мой взгляд, перед началом чемпионата надо встретиться – позвать пару опытных футболистов и разобрать моменты.

Не хотят меня – я там ангажирован, за «Зенит», меня много на телеке. Позовите других – Аленичева, Титова, Мостового, Шалимова, пока он не работает.