Названо условие для продолжения карьеры Марио Фернандесом

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра сказал, что экс-защитник петербуржцев Марио Фернандес может помочь любой команде, если ему позволит здоровье.

«Общался с Марио после ухода из «Зенита». Он сейчас в Бразилии и ждет какого-то предложения. Не знаю, насколько он будет готов играть в России, но, по моему личному мнению, Марио – очень сильный футболист. Если будет позволять здоровье, он поможет любой команде», – сказал Вильям де Оливейра.