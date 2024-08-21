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  • Названо условие для продолжения карьеры Марио Фернандесом

Названо условие для продолжения карьеры Марио Фернандесом

21 августа 2024, 13:35
7

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра сказал, что экс-защитник петербуржцев Марио Фернандес может помочь любой команде, если ему позволит здоровье.

«Общался с Марио после ухода из «Зенита». Он сейчас в Бразилии и ждет какого-то предложения. Не знаю, насколько он будет готов играть в России, но, по моему личному мнению, Марио – очень сильный футболист. Если будет позволять здоровье, он поможет любой команде», – сказал Вильям де Оливейра.

  • Фернандес покинул «Зенит» в конце июля.
  • В прошлом сезоне он провел за команду 18 матчей, в последний раз выходил на поле в середине марта.
  • В середине апреля 33-летний игрок, испытывавший проблемы неврологического характера, был прооперирован.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (7)
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MazaiNN
1724238604
Помним.. Любим..
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ilich55
1724240443
Соболева бросили, теперь надо Фернандеса раскручивать. И кому бы его впарить, пока Марио отдыхает на копакабане.
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Fju-2
1724243791
Спасибо Марио за чемпионский сезон! Ты наверное на станешь такой же легендой для Зенита, каким стал Джон Терри для Спартака, но мы будем скучать!))
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Балдерис
1724307206
Чистой воды коньюктурщик. Как футболист довольно заурядный, больше раскрученный.
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