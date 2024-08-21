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Слуцкий назвал трех российских игроков, которые уедут в Европу

21 августа 2024, 04:49
2

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал трех российских футболистов, которые в ближайшее время должны перейти в европейские клубы. Один из них уже подписал контракт.

«Это очень сложный вопрос всегда. Я недавно читал интервью Дмитрия Баринова, где он рассказывал о своeм приглашении в «Кадис». Он сказал, что не готов идти на значительное понижение зарплаты, потому что он ответственный семьянин. Это причeм нормальная позиция. Никто из здесь сидящих не работает бесплатно, и это нормально.

Поэтому если задать вопрос, кто по уровню готов – это один вопрос. Кто уедет, потому что, скажем так, сложатся и обстоятельства, и востребованность, и удовлетворят его контракт – это другой вопрос. Поэтому если отвечать на первую часть вопроса, потому что вторую я не знаю, то я бы назвал трeх российских игроков, которые уедут… по своему уровню должны уехать, я бы назвал Глушенкова, Тюкавина и Чалова (интервью было записано до перехода Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК»)», – сказал Слуцкий.

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Источник: ютуб-канал «Суперлига»
Россия. Премьер-лига Глушенков Максим Тюкавин Константин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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paracetamol
1724226355
А зачем нашим доморощенным за бугор переходить, чтобы на их место не.гры приехали?
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baggio80
1724230580
Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
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