«Спартак» может обменять Литвинова на Глебова из «Ростова»

«Спартак» и «Ростов» вскоре могут обменяться футболистами. Об этом на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сообщил агент Тимур Гурцкая, ранее работавший со спартаковцами.

Москвичи хотят заполучить полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ростовчане готовы рассмотреть обмен футболиста на Руслана Литвинова, но рассчитывают в таком случае на доплату со стороны «Спартака».

Трансфер Глебова в «Спартак» также зависит от ситуации с нападающим Александром Соболевым – удастся ли выручить деньги за форварда.