Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» может обменять Литвинова на Глебова из «Ростова»

«Спартак» может обменять Литвинова на Глебова из «Ростова»

20 августа 2024, 14:05
13

«Спартак» и «Ростов» вскоре могут обменяться футболистами. Об этом на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сообщил агент Тимур Гурцкая, ранее работавший со спартаковцами.

Москвичи хотят заполучить полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ростовчане готовы рассмотреть обмен футболиста на Руслана Литвинова, но рассчитывают в таком случае на доплату со стороны «Спартака».

Трансфер Глебова в «Спартак» также зависит от ситуации с нападающим Александром Соболевым – удастся ли выручить деньги за форварда.

  • «Спартак» уже не 1-й год интересуется Глебовым.

Еще по теме:
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 8
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака» 8
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил Литвинов Руслан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1724152297
А нахера ???
Ответить
...уефан
1724153262
...и часы на трусы...
Ответить
NewLife
1724153749
Бредовые сопли агента Глебова, распространяемые через Гурцкая. Сколько еще можно посылать нах этих провокаторов, чтобы они перестали клепать фейки ?
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1724154294
Надеюсь это фейк и бредни агентские Литвинова и на двух Глебовых не поменял бы он один из самых лучших в Спартаке причём ещё и прогрессирует нахрен этот обмен сдался?!
Ответить
oyabun
1724154915
Бомбардир потихоньку превращается в сборник нелепых сплетен и слухов.
Ответить
zigbert
1724155918
Выглядит как то неправдоподобно. Для Ростова это ключевой игрок и вряд ли они его отдадут легко. Жаль что то будет и Литвинова, все таки свой воспитанник.
Ответить
СвинкаСправедливости
1724157015
Зачем? Ну свой всегда лучше.
Ответить
Челнинец
1724162236
Умярова на Глебова
Ответить
Владимир-Родионов-yandex
1724166510
Когда бомбардир кончить писать всякую блевотину
Ответить
SPACE TRUCKIN
1724167744
чем сильнее Глебов Литвинова? ....смысла не вижу совсем....
Ответить
Главные новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Все новости
Все новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+