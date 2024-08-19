Подсчитана сумма штрафов Глушенкова за нарушения ПДД

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков регулярно нарушал ПДД в последние полтора года.

«Глушенков накатал 160 штрафов на 160 тысяч рублей за полтора года. Большинство из них – за превышение скорости.

Что успел атакующий полузащитник на своeм BMW X5 M с номерами 067 (67-й номер на форме; родной Смоленск – 67-й регион).

126 раз превысить скорость;

4 раза пренебречь знаками или нарушить разметку;

4 забыть оплатить проезд на платной дороге;

9 раз припарковаться в неположенном месте;

2 раза проехать на красный сигнал светофора.

Максим стал чаще нарушать после перехода в «Зенит». Иногда даeт машину своей девушке. 30 июля Анна получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе», – написал источник.