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Подсчитана сумма штрафов Глушенкова за нарушения ПДД

19 августа 2024, 11:39
48

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков регулярно нарушал ПДД в последние полтора года.

«Глушенков накатал 160 штрафов на 160 тысяч рублей за полтора года. Большинство из них – за превышение скорости.

Что успел атакующий полузащитник на своeм BMW X5 M с номерами 067 (67-й номер на форме; родной Смоленск – 67-й регион).

  • 126 раз превысить скорость;
  • 4 раза пренебречь знаками или нарушить разметку;
  • 4 забыть оплатить проезд на платной дороге;
  • 9 раз припарковаться в неположенном месте;
  • 2 раза проехать на красный сигнал светофора.

Максим стал чаще нарушать после перехода в «Зенит». Иногда даeт машину своей девушке. 30 июля Анна получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (48)
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DOCTOR PENALTY
1724057730
А куда ещё вкладывать деньги при такой большой зарплате?.. )
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acor94
1724057743
А если 2 раза на красный, это разве не лишение прав? Пора бы мальчику на метро прокатиться.
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АКС-74У
1724058421
Он и на поле такой, превышает скорость, лезет на красный...
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slavа0508
1724059144
Лишь бы не кого не задавил ...а то все думают они то точно мастера вождения и всё под контролем ...а потом или задавят кого нибудь либо сами себя в могилу отправят ....
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Fialet
1724059873
Оборзели эти футбольные миллионеры, думают им всё позволено, да и деньги девать некуда. И правильно, что этому козлу лапку подломали.
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...уефан
1724060238
...у него ещё менталитет подростка-переростка. Пока ему ещё машина и дорога щекочет нервы и кажутся забавой. У некоторых от безнаказанности это не проходит, вообще(...
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sochi-2013
1724060618
Вообще-то права надо после третьего (максимум) нарушения отбирать. Или доход от штрафов перевешивает цену человеческой жизни?
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Spartak_forv@
1724062376
Классная система.Т.е. можно хоть 100 тысяч раз за год нарушить ПДД и права не отберут, просто штрафы накопятся?Штрафы в нынешнем виде-это не мера наказания,а просто тариф за право ездить побыстрее
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ivany4
1724068690
160 штрафов - 160 тыр!!! Вероятно у сопливых звезд и мажоров скидочная карта на штрафы и лицензия на убийство пешеходов!!! Хоть бы не хвалились такой вседозволенностью. Судя по нарушениям, он уже пару раз должен был посидеть несколько месяцев без руля и пересдавать ПДД.
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anatolich72
1724071567
Отнять права и все, это не случайность а система. Ладно сам убьётся, вокруг же люди.
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