Подсчитана сумма штрафов Глушенкова за нарушения ПДД

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков регулярно нарушал ПДД в последние полтора года.
«Глушенков накатал 160 штрафов на 160 тысяч рублей за полтора года. Большинство из них – за превышение скорости.
Что успел атакующий полузащитник на своeм BMW X5 M с номерами 067 (67-й номер на форме; родной Смоленск – 67-й регион).
- 126 раз превысить скорость;
- 4 раза пренебречь знаками или нарушить разметку;
- 4 забыть оплатить проезд на платной дороге;
- 9 раз припарковаться в неположенном месте;
- 2 раза проехать на красный сигнал светофора.
Максим стал чаще нарушать после перехода в «Зенит». Иногда даeт машину своей девушке. 30 июля Анна получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе», – написал источник.
Источник: телеграм-канал Mash