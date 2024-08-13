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Девушка Максима Глушенкова – лучшего российского футболиста прямо сейчас

Максим Глушенков невероятно круто начал новый сезон. Нападающий перешел из «Локомотива» в «Зенит» и сходу начал демонстрировать высочайший уровень, забив девять голов в шести матчах и установив множество рекордов за петербургскую команду. 25-летнего нападающего можно уверенно называть лучшим российским футболистом прямо сейчас.

Глушенков встречается с Анной Нечаевой. Пара практически не афиширует свои отношения, но есть уверенность, что такой стремительный прогресс игрока наверняка не случился бы без поддержки дома.

Анна занимается фотографией и ведет телеграм-канал «Влоги нытика», в котором около тысячи подписчиков.

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Комментарии (12)
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kara-mba
1723526549
Мозгов хватает только жопу засветить и в детсадовском возрасте пластику начать делать.
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Oldtrafford83
1723526581
Ого, от Альфачей и экспертов женской красоты всего один коммент, как то маловато))
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odessakmv
1723528446
Судя по всему, первый шаг сделан, утиные губошлепки вкачаны....
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BarStep
1723529344
Таких девах на сайтах интимных услуг - пруд пруди… Дааа, вляпался Максимка, жаль парня
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russkiisergei
1723530502
типичная баба с сайта интим услуг!!!
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АлексМак
1723531985
"А ты ничего! -Страшненькая." - Фу.
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Fialet
1723533828
Очередная проститутка.
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paracetamol
1723537658
Зёпа здоровая, а титьки еще не отрастила. Так себе!
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Max-Min-vkontakte
1723538169
У меня только один вопрос: почему все (ну, почти) жëны, подруги, девушки... футболистов стремятся выкладывать свои "прелести" на всеобщее обозрение?
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FCSpartakM
1724067468
ей лет 15 на вид.
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