Девушка Максима Глушенкова – лучшего российского футболиста прямо сейчас

Максим Глушенков невероятно круто начал новый сезон. Нападающий перешел из «Локомотива» в «Зенит» и сходу начал демонстрировать высочайший уровень, забив девять голов в шести матчах и установив множество рекордов за петербургскую команду. 25-летнего нападающего можно уверенно называть лучшим российским футболистом прямо сейчас.

Глушенков встречается с Анной Нечаевой. Пара практически не афиширует свои отношения, но есть уверенность, что такой стремительный прогресс игрока наверняка не случился бы без поддержки дома.

Анна занимается фотографией и ведет телеграм-канал «Влоги нытика», в котором около тысячи подписчиков.

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