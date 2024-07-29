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Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира

Лето 2024-го без сомнений станет одним из самых запоминающихся в жизни Ламина Ямаля. 17-летний испанец пару недель назад выиграл Евро-2024, а сейчас, кажется, сменил девушку.

Ямаль расстался с Алекс Падильей, с которой мило проводил время на стадионе сразу после победы над Англией. Причина – предполагаемая измена. В интернете ранее появилось видео, где девушка сидит на коленях другого парня.

А сегодня появилась информация, что футболист уже обзавелся новой пассией. Болельщики выяснили, что Ямаль, вероятно, начал встречаться с Алисой – российской моделью, живущей в Испании. Ламин подписался на сексуальную красотку в соцсетях.

Известно, что Алисе 20 лет. Она живет в Барселоне. В ее профиле в соцсетях указаны два флага – испанский и российский.

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Комментарии (16)
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k611
1722275857
По сути он школьник. Какая разница с кем он там дружит. Так бы в новостях трендели - Вася Иванов из 4 школы встречается с Таней Петровой из 12 школы. Оставьте человека в покое.
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ScarlettOgusania
1722276306
над Ямалем уже шутят, что он получил вместе с этой красоткой два "золотых мяча"!)))
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D.-St.-yandex
1722277097
Жуть!
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VVM1964
1722281719
Знатный пердак!)
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Dr Metal
1722284198
Да ему бы после школы хоть техникум закончить для начала ))
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Ziklop
1722285983
Каждому игроку свою обувалку. Эта ему в мамы годится по опыту.
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BAIv
1722286376
Профи ублажит мальчика всяко разно, всё рабочее и разработано. Готова ублажать денежный мешок.
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Superviser77
1722307703
Алиска в свои 20 отлично выглядит на все 30 ))))
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Skull_Boy
1722309403
И представляет модельное агентство Shalava House под брендом IAmBlayd'
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evgevg13
1722314524
Это любовь? Неё, моча в бошку ударила. Возраст, понимаети ли такой...
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