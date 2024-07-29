Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира

Лето 2024-го без сомнений станет одним из самых запоминающихся в жизни Ламина Ямаля. 17-летний испанец пару недель назад выиграл Евро-2024, а сейчас, кажется, сменил девушку.

Ямаль расстался с Алекс Падильей, с которой мило проводил время на стадионе сразу после победы над Англией. Причина – предполагаемая измена. В интернете ранее появилось видео, где девушка сидит на коленях другого парня.

А сегодня появилась информация, что футболист уже обзавелся новой пассией. Болельщики выяснили, что Ямаль, вероятно, начал встречаться с Алисой – российской моделью, живущей в Испании. Ламин подписался на сексуальную красотку в соцсетях.

Известно, что Алисе 20 лет. Она живет в Барселоне. В ее профиле в соцсетях указаны два флага – испанский и российский.

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