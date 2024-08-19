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  • Бывший игрок ЦСКА назвал фатальную ошибку Николича в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок ЦСКА назвал фатальную ошибку Николича в матче с «Локомотивом»

19 августа 2024, 04:40
2

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение от «Локомотива» в 5-м туре РПЛ.

  • Команда Марко Николича проиграла со счетом 0:1, пропустив на 90-й минуте.
  • На 87-й минуте ЦСКА провел тройную замену: вместо Данила Кругового, Милана Гайича и Аббосбека Файзуллаева вышли Келлвен, Матвей Лукин и Рифат Жемалетдинов.

– Несправедливое поражение армейцев. ЦСКА играл лучше, особенно первый тайм, когда в стартовые 20 минут у команды был высокий прессинг. Честно говоря, думал, что ЦСКА выиграет, но во втором тайме повлияли замены в конце. Если «Локомотив» прибавил, выпустив Ракова, Тикнизяна, Сарвели и Сулейманова, то у ЦСКА Николич, как мне кажется, сделал ошибку, совершив тройную замену. Немножко не понял эти замены Николича. По мне, это фатальная ошибка была. Но по игре ЦСКА минимум должен был не уступить, если не выиграть. «Красно‑синие» неплохо играли, но доходили до штрафной соперника и зачем‑то разворачивали мяч снова назад – играли на защитников. Очень много поперечных передач, когда хотя бы можно было подавать с фланга и создавать какое‑то напряжение в штрафной соперника. В остальном ЦСКА выглядел очень хорошо сегодня, особенно первый тайм. Замены немножко сломали игру, но минимум армейцы заслужили ничью, но никак не поражение. Так бывает, это футбол. Надо двигаться дальше.

– В том сезоне ЦСКА пропускал много на последних минутах, сейчас ничего не изменилось.

– Не знаю, почему так происходит. Какой‑то концентрации недостаточно, видимо. Я не тренер команды, не могу об этом говорить. Но что‑то надо немножко поменять все равно. Может, играть немного от обороны в такой ситуации. Эта проблема существует, но как ее решать – будет разбираться тренерский штаб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Николич Марко
Комментарии (2)
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1724040499
Все по делу!
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RUSARM
1724048839
А по чему все молчат,что гол пропустил кэп? его вина в голе очевидна,не правильно выбрал позицию,и реакция подводит,стар он стал и пропускать стал много и мало выручать,от возраста не убежишь!!!
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