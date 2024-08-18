Станкович высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».

«Самое важное – это отдохнуть сейчас. Со вторника начнем готовиться к прекрасному, важному матчу, уверен, для обеих команд.

В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд, детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», – сказал Станкович.

Игра в Петербурге состоится 24 августа.

У «Зенита» 0 поражений в сезоне.

«Спартак» в случае победы догонит «Зенит» в таблице.

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