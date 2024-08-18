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  • Станкович высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

Станкович высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

18 августа 2024, 22:35
18

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».

«Самое важное – это отдохнуть сейчас. Со вторника начнем готовиться к прекрасному, важному матчу, уверен, для обеих команд.

В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд, детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», – сказал Станкович.

  • Игра в Петербурге состоится 24 августа.
  • У «Зенита» 0 поражений в сезоне.
  • «Спартак» в случае победы догонит «Зенит» в таблице.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зенит Станкович Деян
Комментарии (18)
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Админ ресурс
1724039791
Быстро же сдулся напроект. Выпали 2 игруна и посмешище. Еще и клаву надо дисквал, чтобы рототулю не к месту не разявила.
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Админ ресурс
1724039926
симаку надо бы еще 3х помощников, тогда может и сможет болотный нацпроект за ничейку зацепиться
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alefreddy
1724057920
все так но пока почти одни и те же ошибки(пример Денисов итд )
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ОК, Зенит!
1724060968
Посмотрим-поглядим. Если выпустите на поле Соболева, обыграть Зенит шансов у Спартака нет. Если не выпустите - то же нет.
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ivany4
1724265682
Интересно. Эта новость уже была в ленте. Я ее комментировал. А сейчас глянул, ни здесь, ни в профиле комментов нет. Нет и ответов на мой коммент. Модераторы, как это вы можете объяснить?? У меня все ходы записаны!,))(С)
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