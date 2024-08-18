Аршавин высказался о травме Глушенкова

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на повреждение Максима Глушенкова. Полузащитник петербургской команды получил травму руки в матче с «Химками» и был заменен в первом тайме.

«К сожалению, Глушенков – это большая потеря. Нет теперь Вендела и Глушенкова.

Глушенков неудачно упал. Рука была полностью расслаблена, и мяч очень неудачно попал. Мне кажется, что и перелом может быть», – сказал Аршавин.