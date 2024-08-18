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  • Венгерский журналист критично высказался о новичке «Спартака»

Венгерский журналист критично высказался о новичке «Спартака»

18 августа 2024, 16:20
12

Венгерский журналист Ласло Борсос охарактеризовал новичка «Спартака» Миенти Абену. Московский клуб подписал защитника из «Ференцвароша» за 1,5 миллиона евро.

– Насколько трансфер Абены удивил вас? Чем игрок может быть полезен «Спартаку»?

– У него действительно хорошие навыки на венгерском уровне, в том числе и по сравнению с другими центрбеками «Ференцвароша».

В предыдущем сезоне он выиграл 75,8% оборонительных дуэлей, что удивительно, но в воздухе он не был успешен (52,3%). Это парень, который не очень рискует при владении мячом, его точность паса составляет 94,6%, но он почти не делает длинных передач (1,9/90 минут). Он довольно быстр для защитника, но у него есть некоторые недостатки в выборе позиции.

Он хороший парень, нравится болельщикам и партнерам по команде, у него хорошая рабочая этика, а также он понравится прессе, потому что он открыт для СМИ. В «Ференцвароше» он был средним игроком, третьим вариантом на своей позиции, так что «Ференцварош» совершил большую сделку, продав его за €1,5 млн.

Но я не уверен, что он является хорошим выбором для команды в России, которая борется за высокие позиции. Он может быть хорошим игроком для скамейки запасных. Деян Станкович знает его, возможно, знает его лучше, чем многие, но у Абены иногда возникали проблемы и с игрой на международной арене.

Я не верю в его прогресс. Возможно, Станковича не устраивали нынешние игроки, и он поверил в силы Абены.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ференцварош Абена Миенти
Комментарии (12)
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paracetamol
1723990817
Свиням главное деньги отмыть, остальное на заднем плане!
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alefreddy
1724000755
посмотрим все могло быть не так если сам себе не враг....
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Igr-Rоmanyuta-google
1724137279
Тренер напоминает "жучка" которые крутит свои личные интересы .Но никак не клубные ..Все две покупки из Венгрии это просто -0 усилений ...
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Ровесник Романцева
1724836165
Для РПЛ хорошее приобретение!
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