Осинькин оценил необходимость перехода в «Крылья» Дзюбы или Сергеева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) оценил ситуацию с нападающими команды.

– Мы готовились к матчу, понимая сильные и слабые стороны соперника. Мы угадали их состав. Считаю, что с нашей стороны был качественный матч. Во втором тайме стали ошибаться у своих ворот. Имели много подходов в середине второго тайма. Не успели отреагировать, поменять что‑то. Это был нормальный матч, играли на победу, а не на ничью. Могли выиграть. Был накал, страсти.

– После ухода Писарского вам не хватает высокого нападающего?

– Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба?

– Или Сергеев.

– Мы наметили работу, надеюсь, изменения будут. Мы всe понимаем, но дело не в большом или маленьком нападающем. Мы ищем еще одного форварда, но не потому, что кем‑то не довольны.

Нападающий Владимир Писарский на этой неделе перешел в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев».

Самарцы занимают 13-е место в РПЛ с 3 очками.

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