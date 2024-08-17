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  • Осинькин оценил необходимость перехода в «Крылья» Дзюбы или Сергеева

Осинькин оценил необходимость перехода в «Крылья» Дзюбы или Сергеева

17 августа 2024, 19:42
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) оценил ситуацию с нападающими команды.

– Мы готовились к матчу, понимая сильные и слабые стороны соперника. Мы угадали их состав. Считаю, что с нашей стороны был качественный матч. Во втором тайме стали ошибаться у своих ворот. Имели много подходов в середине второго тайма. Не успели отреагировать, поменять что‑то. Это был нормальный матч, играли на победу, а не на ничью. Могли выиграть. Был накал, страсти.

– После ухода Писарского вам не хватает высокого нападающего?

– Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба?

– Или Сергеев.

– Мы наметили работу, надеюсь, изменения будут. Мы всe понимаем, но дело не в большом или маленьком нападающем. Мы ищем еще одного форварда, но не потому, что кем‑то не довольны.

  • Нападающий Владимир Писарский на этой неделе перешел в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев».
  • Самарцы занимают 13-е место в РПЛ с 3 очками.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Дзюба Артем Сергеев Иван Осинькин Игорь
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1723913290
Работай, Игорь Виталич, всё будет хорошо. Команда живая, играет, видно, что не ссыт никого. Ваньку ещё можно взять, а вот Дзюбу близко не подпускайте, всё испоганит.
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Валя Ромашина
1723918954
Сергеева зенит никогда не отдаст .
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ОК, Зенит!
1723959904
Кстати Сергеев вполне вписался бы в Крылья. Но я бы лучше Артура им отдал.
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zigbert
1723961668
Всю игру Крылья играли на равных с Динамо, только в эпизоде с голом немного просели.
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