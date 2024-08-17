Ташуев назвал лучший трансфер лета в РПЛ

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев выделил лучшие трансферы этого лета в РПЛ.

«Глушенков – лучший трансфер этого лета, тут к гадалке не ходи. Семь мячей в чемпионате уже, обостряет игру, делает голевые передачи.

На второе место поставлю Эсекьеля Барко из «Спартака». Хорошее приобретение.

Третий – Маркиньос. Тоже оставляет пока неплохие впечатления. Больше пока никого не выделю. В «Динамо» нет никого, ЦСКА выступает старым составом», – сказал Ташуев.

Глушенков куплен «Зенитом» у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.

В 4 матчах сезона РПЛ у Максима 7 голов, ассист.

В активе Глушенкова 2 матча за сборную России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?